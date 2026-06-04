新規失業保険申請件数（05/24 - 05/30）21:30 結果22.5万件 予想21.5万件前回21.2万件（21.5万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（05/17 - 05/23） 結果177.7万件 予想178.0万件前回178.5万件（178.6万件から修正）（継続受給者数)