オスカープロモーションが4日、公式サイトを更新。尾碕真花（25）について、声明を改めて発表した。【写真】真っ白な画像を添え…尾碕真花の“退所”コメント（全文）オスカーは「先日お伝えしましたとおり、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社において、「犯罪に該当し得る行為」があった旨の投稿を行ったことが確認されました。また、これに関連して、尾碕真花の代理人弁護士が、当社の取締役が権限なく尾