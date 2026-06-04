自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）の妻で、元女優の里紗さんが3日放送の日本テレビ「人生が変わる1分間の深イイ話名門の家族は本当に幸せなのか？2時間SP」（後7・00）に出演し、長男を生後5カ月で失ったつらい経験を明かした。1993年7月、伸晃氏は衆院選で2度目の当選。里紗さんは当時妊娠6カ月ながらサポートに奮闘し、2カ月後には長男の照太郎さんを出産した。しかし「もしかして調子悪いのかもしれな