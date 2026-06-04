◇交流戦阪神2―4西武（2026年6月4日甲子園）阪神は西武に敗れ、甲子園で5連敗、対西武でも昨年から5連敗となった。藤川球児監督（45）は試合後の会見で「また明日から切り替えてやっていかなきゃいけない」と説明。何度も西武の好守に得点機を阻まれ「平良投手も力強いし、攻略も難しい投手だった。守備陣も素晴らしい守備だった」と振り返った。5日からは、こちらも昨年、敵地で3戦全敗を喫した楽天が相手。「新しい