台湾を訪問したニュージーランドの国会議員4人が、中国政府から中国本土と香港、マカオへの入境を1年間禁止する措置を受けたことが分かりました。ニュージーランドのメディアによりますと、超党派の国会議員4人は5月、台湾を訪問した後、中国政府から中国本土と香港、マカオへの入境を1年間禁止する措置を受けました。ニュージーランドの外務省の報道官は4日、国会議員による台湾訪問は数十年にわたる慣行で、政府の「一つの中国」