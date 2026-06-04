◇プロ野球セ・パ交流戦DeNA−楽天(4日、横浜スタジアム)楽天は8回にリリーフ陣が計7失点で追いつかれました。7−0の8回、3番手の柴田大地投手が先頭打者の蝦名達夫選手に三塁打を許すと、牧秀悟選手がタイムリーヒットを浴び、1点を返されます。さらに四球と安打でノーアウト満塁としたところで、加治屋蓮投手に交代となりました。ピンチでマウンドに上がった加治屋投手は、いきなり押し出し死球でこの回2点目。さらに京田陽太