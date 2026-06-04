6月4日（木）に放送された『徹子の部屋』には松本伊代が出演し、年齢による体調の変化や食生活の改善について語った。【映像】「伊代はまだ16だから」から44年…還暦の松本伊代、“血液検査の数値”に驚愕「今までの生活じゃいけない」1981年10月に発売された自身の代表曲『センチメンタル・ジャーニー』で、「伊代はまだ16だから〜」と歌った頃からはや44年。昨年6月に還暦を迎えた松本。当初は還暦という言葉に抵抗があり「スイ