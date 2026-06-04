[6.3 U-16IND CUP第1節 U-16日本代表 U-16コートジボワール代表 Jヴィレッジ全天候型練習場]ライバルから刺激を受けた10番が、ゴールでアピールした。U-16日本代表MF梶山蓮翔(FC東京U-18)は0-2の後半4分に追撃ゴール。中央のMF八色隼人(名古屋U-18)からパスを左で受けると、中へ運んでから右足を振り抜く。これがファーサイドのネットを揺らし、1点差となった。「(あの角度は)自分、結構得意で、もうボールもらう前からシュー