◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人2ー1オリックス(4日、東京ドーム)オリックスに3連勝を飾った巨人の橋上秀樹監督代行が勝利の立役者である選手たちを称賛する言葉を語りました。まず8回に決勝タイムリーを放った泉口友汰選手については「正直、泉口選手にかけていました」と胸の内を吐露。「チームを勝利に導いてくれた」とも述べ、その活躍を絶賛します。続けて7回1失点の好投を披露した先発の田中将大投手については「立ち上がりこ