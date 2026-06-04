巨人が４日のオリックス戦（東京ドーム）に２―１で勝利し３連勝。泉口友汰内野手（２７）の執念の一打で投手戦を制した。先発マウンドに上がったのは田中将。初回二死二塁から４番・太田に適時打を浴びて先制点こそ許したものの、その後は抜群の安定感でオリックス打線を圧倒。７回１１２球を投じて１失点と先発投手としての役割を果たした。打線は相手先発・エスピノーザの攻略に苦しみ、７回までに奪った得点は２回にキャ