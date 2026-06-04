米AMDは5月14日（現地時間）に同社がRDNA 4製品向けに展開してきた「FSR 4」シリーズについて、旧世代製品でも利用できるようサポートを拡充すると明らかにしていた。RDNA 3に加えてRDNA 2製品にも投入するとしていたが、RDNA 3.5には当面FSR 4が展開されないようだ。独Hardwareluxxが報じている。AMD FSR 4.1は旧世代モデルでも使えるようになっていくが、RDNA 3.5では当面予定されていないFSR 4シリーズは、Radeonグラフィックス