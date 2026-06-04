４月１日に芸能活動を再開した女優・広末涼子が、真っ赤なドレス姿でモノマネタレントとのツーショットを公開した。広末は４日、自身のインスタグラムを更新。「モノマネしてくださいました久しぶりにお会いできて、嬉しかったです。沙羅さん、ありがとう」と記し、女優・綾瀬はるかのモノマネなどで知られるタレントの沙羅と並んだ写真を投稿。広末の顔マネをする沙羅の横で、笑顔を見せているショットもアップした。この