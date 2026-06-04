【日本生命セ・パ交流戦２０２６】◆巨人・井上温大―ロッテ・広池康志郎（１８時・東京ドーム）◆ヤクルト・山野太一―日本ハム・福島蓮（１８時・神宮）◆ＤｅＮＡ・篠木健太郎―ソフトバンク・大関友久（１８時・横浜）◆中日・柳裕也―西武・高橋光成（１８時・バンテリンドーム）◆阪神・高橋遥人―楽天・岸孝之（１８時・甲子園）◆広島・玉村昇悟―オリックス・ジェリー（１８時・マツダスタジアム