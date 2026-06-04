◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）オリックスが巨人に大痛恨の同一カード３連戦３連敗を喫した。７回を９６球、１失点と力投していた先発・エスピノーザが８回に力尽きる結末。先頭への四球から１死二塁とピンチを招き、泉口に勝ち越しの二塁打を許した。岸田護監督は「先頭の四球から始まって、ちょっと嫌な空気が流れたところでね…」と指摘。潔く現実を受け止めた。「向こうにし