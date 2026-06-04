明大に進学したモデルで女優の本田紗来が４日までに自身のＳＮＳを更新。オフショットを公開した。本田は自身のインスタグラムに「ヘアメイクさんのお誕生日会マネジャーさんとスタイリストさんとおめでとうしましたっいつもありがとうございます！愛」とつづると、オフショットを２枚アップ。白地に花柄があしらわれたトップスにピンクのシャツを羽織り、ポニーテール姿を披露した。この投稿にファンからは「ポニテ可愛