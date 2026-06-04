◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―４西武（４日・甲子園）阪神は今季２度目の３連敗で、西武戦は０９〜１０年以来１６年ぶりの５連敗を喫した。藤川球児監督は「先発の平良投手も力強いですし、なかなか攻略も難しい投手ではありました。守備陣も素晴らしい守備でしたね」と潔く受け止めた。１点ビハインドの４回１死二、三塁では右翼手・佐藤が右前に弾んだ打球にチャージした結果、ファンルブルする適時失策。さら