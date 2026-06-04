◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）巨人・小林誠司捕手が今季初スタメン。先発・田中将を好リードで勝利に貢献した。田中将は初回こそ太田に先制打を浴びたが、２回以降はピンチも招きながら要所を締めて無失点。女房役は１―１の４回の守備でもチームに大きく貢献。２死一塁からオリックス・若月の打球が左中間を破ると、左翼・佐々木が捕球から無駄のない反転で中継の泉口に返球し