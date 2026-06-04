グラビアアイドルの豊田ルナが、1日発売の「週刊ヤングマガジン」最新号に登場した。 【写真】砂にまみれたド迫力スタイル！開放感がすごい 自身のX(旧ツイッター)でも「本日発売 週刊ヤングマガジン表紙巻頭させていただいております!」と登場をアピールした。投稿には、自慢のグラマラスボディや美ヒップが砂にまみれる大胆な掲載ショットも添えた。 また「宮古島で爽やかバカンスグラビアです!ヤンマガさ