女優・モデルの百田彩夏(ももた・さやか＝26)が、5月26日発売の「FLASH」(光文社)最新号に登場した。 【写真】初解禁した柔らかマシュマロ！「天下が取れる」S字も必見 百田は2024年にアイドルグループを卒業後、女優に転身した経歴を持つ。同誌には初登場＆初グラビアながら、大胆カットに挑戦している。公開されたショットでは、マシュマロボディが際立つ水着姿を披露している。 自身のX(旧ツイッター)でも