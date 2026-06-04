スロバキアから、ラッシュと呼ばれる指定薬物を密輸しようとしたとして、福岡県久留米市の会社員の男が逮捕されました。所持や使用が規制されている指定薬物を密輸しようとした疑いで5月19日に逮捕されていたのは、久留米市の会社員、花見努容疑者（64）です。6月4日の九州厚生局麻薬取締部の発表によりますと、花見容疑者はことし4月、インターネット上で購入した亜硝酸イソペンチルを含む液体161.91グラムを、スロバキア共