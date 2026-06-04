去年、ひき逃げ事件を起こし有罪判決を受け、執行猶予中だった中国籍の男が無免許運転の疑いで逮捕されました。容疑者の家の近隣住民からは、男が運転をする姿を何度か目撃したという話も聞かれました。■過去の“ひき逃げ事件”事故前には中華料理店で“生ビール5杯”3日に撮影された写真には駐車場に現れたレッカー車とパトカー、1台の車が押収される様子がとらえられていました。撮影した人は…撮影者「（3日）夕方の4時ごろか