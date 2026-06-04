みかん生産量日本一を誇る和歌山県の地元老舗スーパーが開発した温州みかん100％ジュースが注目を集めている。 スーパーヒダカヤ（和歌山市）の子会社わかやま物産が手がける「カラダにみかん」がそれで、その背景にはライバル愛媛県への対抗心と和歌山愛が「濃縮」されている。 みかんと和歌山の魅力を発信しようとする取り組み。その舞台裏を聞いた。（内外タイムス・山本智行） なぜ和歌山