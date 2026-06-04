◇交流戦ソフトバンク2ー1中日（2026年6月4日バンテリンD）ソフトバンクは初回2死三塁、栗原陵矢内野手の17号2ランで先制し、そのリードを5投手のリードで守り切った。今季最多7連勝とし、貯金も最多の8。交流戦は8勝1敗の首位。試合前までにソフトバンクを勝率で上回る可能性のあったヤクルトがロッテに敗れたために、わずか9試合目にして交流戦優勝へのマジック「9」が点灯した。残り試合は9。2位・西武とは1ゲーム