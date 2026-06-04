「阪神２−４西武」（４日、甲子園球場）阪神が鬼門・交流戦で波に乗れず３連敗。２勝６敗と苦戦を強いられている。本拠地・甲子園球場でも藤川監督就任後初の５連敗となった。指揮官は「また明日へ向けて切り替えてやっていかないといけないですね」と切り出した。０−１の四回１死二、三塁では守備のミスがあった。西川の鋭いライト前への打球で三塁走者・ネビンが生還。ここで二塁走者・渡部の生還を阻止するために、勢