■佐久間大介が結婚生活を直撃せいろ蒸し振る舞う料理企画も実施【写真】『キルアオ』アクスタを手に笑顔の三瓶由布子、佐久間大介9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める6日放送の文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）では、スペシャルウィーク週として、日本テレビの伊藤遼アナウンサーがゲスト出演する。伊藤アナは、日本テレビアナウンサーとして『