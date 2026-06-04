◇交流戦オリックス1―2巨人（2026年6月4日東京ドーム）今季3度目の同一カード3連敗となったオリックス・岸田監督は、7回まで1失点と力投も8回に決勝打を浴びたエスピノーザについて「先頭の四球から始まって、ちょっと嫌な空気が流れたところで、向こうにしっかり仕留められたと言いますか…。やるかやられるかの勝負でやられたというところだと思います」と、唇をかみしめた。ここ7試合で5度目の逆転負け。この日が象