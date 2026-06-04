「若潮スプリント・Ｓ３」（４日、船橋）川島一厩舎のワンツーだ。ホッカイドウ競馬からやって来た２番人気のブルーメンガルテンが直線の叩き合いを制して重賞初制覇。「第１６回優駿スプリント・Ｓ２」（３０日・大井）、「第１６回習志野きらっとスプリント・Ｓ２」（８月６日・船橋）への優先出走権をゲットした。２馬身差の２着に１番人気のメイクセンス。３着には後方から７番人気のフークアンビションが追い込んだ。ズ