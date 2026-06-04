4回西武1死二、三塁、西川が右前に適時打を放つ＝甲子園西武の平良は球威があり、冷静な投球で7回を単打4本の1失点で4勝目。一回にネビンの犠飛で先制して四回は西川の適時打、3―1の六回は渡部の適時二塁打で加点した。阪神は3連敗。西勇が粘れず、九回の反撃も1点に終わった。