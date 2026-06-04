台風６号の接近に伴い、各地で大雨をもたらした線状降水帯について、気象庁が３時間以内の発生見込みを知らせた「直前予測」の的中率は４３％（７回中３回）だった。直前予測の発表は５月末の運用開始後、初めて。的中率は従来の半日前予測より高い傾向が出たものの、想定の５０％は下回った。直前予測は、各地の観測データから３時間先までの降雨状況をスーパーコンピューターで解析し、線状降水帯が発生する恐れがある場合に