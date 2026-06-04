名古屋競馬の3歳重賞「第56回東海優駿」（SP1）が4日、11Rで行われた。単勝1・1倍と断然人気を背負ったアストラビアンコ（牡＝角田輝、父バゴ）が終始主導権を握る形で3角から後続を突き放し、2着アルティメイタムに2秒1差の大差をつけて重賞4勝目を飾った。鞍上の細川智史騎手（26）は涙ながらに「先生から好きなように乗っていいと指示があったので、一頭馬を置いてレースしようかなと思ったんですけど、雰囲気が良くてその