「ヤクルト２−５ロッテ」（４日、神宮球場）ヤクルトは投打の歯車がかみ合わずに敗れ、２カードぶりの負け越しとなった。１番に今季初めてドラフト１位・松下（法大）を入れるなどスタメンに全員右打者をズラリと並べて臨み、攻略に挑んだが相手先発・小島にきりきり舞いさせられた。左腕は直球が走り、変化球のキレも抜群。テンポも良く、丁寧な投球の前に序盤から手も足も出ない。２回先頭・増田から４者連続三振を喫する