人気シリーズ『スター・ウォーズ』の公式X（旧Twitter）アカウントは5月30日、投稿を更新。最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』に登場するキャラクター「グローグー」が日本食を堪能する姿が「可愛すぎかwww」と話題となっています。【写真】『スター・ウォーズ』グローグーが日本食を堪能「いくらでも奢ってあげたい」同アカウントは「グローグー、何皿食べられる？」とつづり、1本の動画を投稿。