エブリィホープは県高総体に出場する長崎北陽台高校登山部です。 体力・知識・技術が必要となる登山競技で、男女そろっての優勝を目指します。 重いザックを背負い、黙々と学校の裏山の上り下りを繰り返します。 長崎北陽台高校登山部。 男子は2005年から、女子は2018年から県高総体で優勝を重ね、特に女子はおととし、去年とインターハイで優勝しているのです。 県高総体では、4人1組のチӦ