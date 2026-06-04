Q. 梅雨シーズンの頭痛やだるさを、自分でケアする方法はありますか？Q. 「毎年梅雨になると頭痛やだるさに悩まされます。家族からは気の持ちようだと言われますが、本当につらいです。薬や栄養ドリンクなどを飲んで毎年やり過ごしています。もし自分でできる効果的なケア方法があれば教えてください」A. 気象病の可能性があります。毎日の入浴で自律神経を整えてみましょう梅雨の時期に、頭痛やだるさ、関節の痛みなどを感じる方