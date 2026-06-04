タレントの中川翔子さんは6月4日、自身のInstagramを更新。「ママそっくり」な息子とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真＆動画】中川翔子＆「ママそっくり」な息子「めちゃくちゃイケメン！」中川さんは「耳がでかい！のが弟くんそっくり遺伝したなぁ」とつづり、17枚の写真と3本の動画を投稿。主に双子の息子の子育てについて、近況を報告しています。1枚目の中川さんと「弟くん」のツーショットは、耳の形が分