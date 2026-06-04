◇プロ野球セ・パ交流戦 西武4-2阪神(4日、甲子園球場)西武が阪神と対戦し、4-2で勝利。連勝でカード勝ち越しとなりました。西武は初回にネビン選手の犠牲フライで先制すると、4回は西川愛也選手のタイムリーで追加点をあげます。先発の平良海馬投手は5回にタイムリーを許しますが7回1失点の好投を見せました。その後1点を追加し、3点リードで9回を迎えると、クローザーの岩城颯空投手がマウンドに上がります。岩城投手は先頭に四