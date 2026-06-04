厚生労働省は今月1日から、医療機関が看板などに掲げることができる診療科の名前に、新たに「睡眠障害」を使えるようにしました。睡眠に悩みを抱える人が適切な医療機関を選びやすくする狙いがありますが、その背景や受診の目安、注意点を解説します。■「昼間すごく眠い…」対策は？睡眠に関する悩み。街では様々な声が聞かれました。70代「寝付けない。（原因は）思い当たらないんですよね」50代「私だいたい（睡眠）6時間で、