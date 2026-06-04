東京・豊島区で屋内のエアコンのない場所にいた70代の男性が熱中症で死亡しました。東京23区内で熱中症による死者が確認されたのは、今年初めてです。東京都監察医務院によりますと、先月30日、東京・豊島区で70代の男性が熱中症により、死亡しました。東京23区内で熱中症による死者が確認されたのは、今年初めてだということです。おととい（2日）、警視庁から死亡した男性について調べるよう依頼を受け、監察医務院が調べた結果