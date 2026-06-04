「ヤクルト２−５ロッテ」（４日、神宮球場）ロッテが快勝。カード勝ち越しを決めた。先発の小島は７回３安打１失点で２勝目（４敗）を挙げた。五回まで１本の安打を許さない好投。六回先頭のモンテルに左翼線二塁打を許し、そっから１点を失った。初回は四球、三回は死球でいずれも２死から走者を出したが後続を断った。二回に３者連続空振り三振に仕留めるなど、８三振を奪った。打線は初回２死二、三塁でソトの中前２