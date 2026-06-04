6月に入り、いよいよスイカの季節がやってきました。今年はみなさんもう食べましたか？一目でわかる甘くて美味しいスイカの見分け方、ご紹介します！【写真で見る】ひと目でわかる！おいしいスイカの見分け方スイカの疑問【その1】主な産地はどこ？山形純菜キャスター：まずは、スイカの全国の収穫量のランキングをみてみます。【スイカ全国の収穫量】（農林水産省より令和6年）●1位：熊本4万2100t15%●2位：千葉3