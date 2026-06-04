ヤクルト戦に先発したロッテ・小島＝神宮ロッテの小島が7回で8三振を奪い、3安打1失点で2勝目を挙げた。九回を締めた横山が両リーグ最速の20セーブ目。一回にソトの2点打で先制し、三回は山口の適時打で加点した。五回にも2点。ヤクルトは反撃が遅かった。