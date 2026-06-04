「巨人２−１オリックス」（４日、東京ドーム）巨人が投手戦を制して同一カード３連勝を決めた。先発の田中将は７回７安打１失点。自身に勝ち負けこそつかなかったが、１１２球の熱投でチームに勝利を引き寄せた。八回は中川がつなぎ、九回は今季２度目の３連投となったマルチネスが締めた。この日は小林が今季初のスタメンマスクをかぶった。試合後、橋上監督代行は「田中投手と小林選手で組ませたいというバッテリーコ