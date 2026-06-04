不同意わいせつ、不同意性交の罪に問われている元「ジャングルポケット」斉藤慎二被告が手掛けるバウムクーヘン販売で、山形に初出店することが４日、発表された。バウムクーヘン販売の公式インスタグラムがこの日、更新され、２６〜３０日に山形・酒田市のネットカフェで販売することを報告。「斉藤本人との写真・動画撮影もＯＫ」とあることから当人も店頭に立つようだ。斉藤被告は４日のインスタの動画に出演し、「山形県