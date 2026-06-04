中日は４日のソフトバンク戦（バンテリン）に１―２で敗れて今季３度目の５連敗。借金は今季最多の「１６」となった。中日先発・金丸夢斗投手（２３）は立ち上がりに痛い一発を浴びた。初回、先頭の正木を三ゴロに打ち取りながら三塁・福永の悪送球で出塁を許すと二死二塁から栗原に右翼席へ運ばれ２点を献上。それでも２回以降はソフトバンク打線に得点を与えず７回６安打２失点（自責０）と先発投手の役割を十分に果たした。