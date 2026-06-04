読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！親族から嫌われていた祖父の死後、遺言書の開封に集まった家族たち。しかし、そこには弁護士も戸惑うほどの、信じられないメッセージが遺されていたのでした…。重苦しい遺言書の開封式私の祖父は偏屈な性格で、親族からはずっと疎まれていました。けれど私だけは、祖父の不器用なやさしさを知っており、心から慕っていたのです。そんな祖父が急死し、葬儀のあと、親族一同が弁護