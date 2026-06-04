韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「애정표현（エジョンピョヒョン）」の意味は？「애정표현（エジョンピョヒョン）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、大切な人への気持ちの伝え方についての韓国語。「애정표현（エジョンピョヒョン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人