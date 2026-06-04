持つだけで背筋がピンと伸びるような憧れブランド【SAINT LAURENT】。今回は“カサンドラ”ロゴが圧倒的な存在感を放つ大人気シリーズ「ル・サンカセット ベア」から登場した注目の新サイズをご紹介。毎日を特別にしてくれる“相棒バッグ”を今すぐチェックして♡仕事もオフの日も……SAINT LAURENTとともに♡「YSL」 の“カサンドラ”ロゴが目を引く「ル・サンカセット ベア」 に、新サイズが仲間入り♡ ひと