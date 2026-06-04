◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―日本ハム（４日・マツダスタジアム）広島が同点の８回に勝ち越しを許した。この回から登板したハーンが１死から野村に左中間へ二塁打を許すと、続くレイエスに左中間へ勝ち越し二塁打を浴びた。打線は２回にファビアンのソロで先制。６回に先発・森がレイエスに同点をソロを被弾していた。