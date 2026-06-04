◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）巨人が２夜連続の劇的勝利でオリックスに３連勝した。先発・田中将大投手は７回１失点と試合を組み立て、得意の継投策で終盤へ。８回１死二塁で泉口友汰内野手が左越えへ勝ち越し二塁打を放って試合を決めた。逆転の一打に東京ドームは大歓声に包まれた。―巨人・泉口友汰内野手の一問一答は以下の通り――素晴らしい一振りでした「ありがとうござい