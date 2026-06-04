「阪神２−４西武」（４日、甲子園球場）パ・リーグ首位の西武が連勝で、４カード連続勝ち越し。これで４月２８〜３０日に日本ハム負け越してから、１０カード連続で負け越しなしとなった。先発・平良海馬投手が圧巻の投球を見せた。強力な阪神クリーンアップに仕事をさせなかった。四回は先頭の中野に左前打を許してクリーンアップを迎えたが、森下は直球で右飛に仕留める。さらに佐藤輝と大山はともに１５５キロの直球で